16:55, 16 октября 2025Мир

Бывшего охранника осудили за шпионаж

Euractiv: Экс-охранника посольства США в Норвегии осудили за шпионаж в пользу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Media_Photos / Shutterstock / Fotodom

Экс-охранника посольства США в Норвегии осудили за шпионаж в пользу России и Ирана. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Обвиняемый понимал, что раскрытие этой информации может нанести ущерб интересам безопасности США», — подчеркнул норвежский суд в протоколе обвинения.

По имеющейся информации, 28-летний норвежец якобы предоставил план здания, а также личные данные сотрудников посольства и членов их семей российским и иранским спецслужбам. Утверждается, что за проделанную работу он получил 10 тысяч евро от российской разведки и 0,17 биткоина — от иранской.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши обвинило сотрудника варшавского ЗАГСа в шпионаже в пользу России.

