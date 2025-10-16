Бывший российский инспектор ДПС поплатился за фото на работе

В Иркутской области осудили экс-инспектора ДПС за неправомерный доступ к базам

В Иркутской области осудили экс-инспектора ДПС за неправомерный доступ к базам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Как установил суд, инспектор ДПС по Нижнеилимскому району по просьбе знакомых, которые планировали приобретение автомобиля, предоставлял им служебную информацию об ограничениях для транспортного средства. Он фотографировал данные из программы ФИС ГИБДД-М и отправлял снимки. При этом владельцы машин не давали согласия на сбор и обработку своих персональных данных, а также распространение и передачу третьим лицам.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на два года.

