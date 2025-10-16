Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 16 октября 2025Силовые структуры

Бывший российский инспектор ДПС поплатился за фото на работе

В Иркутской области осудили экс-инспектора ДПС за неправомерный доступ к базам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Иркутской области осудили экс-инспектора ДПС за неправомерный доступ к базам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Как установил суд, инспектор ДПС по Нижнеилимскому району по просьбе знакомых, которые планировали приобретение автомобиля, предоставлял им служебную информацию об ограничениях для транспортного средства. Он фотографировал данные из программы ФИС ГИБДД-М и отправлял снимки. При этом владельцы машин не давали согласия на сбор и обработку своих персональных данных, а также распространение и передачу третьим лицам.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на два года.

Ранее сообщалось, что беглого российского депутата заподозрили в двух преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    В Кремле ответили на вопрос о судьбе Башара Асада

    В Москве проиндексируют пособия и выплаты

    Бывший российский инспектор ДПС поплатился за фото на работе

    Собака подожгла дом пожарного и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости