07:54, 16 октября 2025

Бывшую замминистра ДНР обвинили в мошенничестве на миллиарды рублей

Бывшего замминистра минстроя ДНР обвинили в хищении 4,126 млрд рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экс-замглавы минстроя Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову обвинили в крупном мошенничестве при заключении госконтрактов на строительстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в период руководства в 2021 — 2022 годах АО «Военно-строительная компания» Мерваезова выводила деньги при заключении контрактов на строительство. Общий ущерб от ее мошеннических действий оценили в 4 миллиарда 126 миллионов рублей.

Другими фигурантами уголовного дела о крупном хищении проходят экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный и бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» МО РФ Евгений Горбачев, а также соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Ранее сообщалось, что депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, арестованная в Москве, причастна к хищениям на фортификациях в Курской области и к обналичиванию денег.

