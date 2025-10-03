Силовые структуры
07:10, 3 октября 2025Силовые структуры

Депутата ДНР обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, арестованная в Москве, причастна к хищениям на фортификациях в Курской области и к обналичиванию денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как считает следствие, она занималась обналичиванием и присвоением бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в российском приграничном регионе. Депутату предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение средств в особо крупном размере организованной группой и незаконная банковская деятельность.

Ранее Басманный суд арестовал депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко. Сообщалось, что она действовала в составе организованной преступной группировки (ОПГ).

