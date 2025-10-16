Дина Саева раскрыла причину удаления фото с задержанным в Шереметьево блогером

Дина Саева удалила фото с задержанным блогером Никитой Ефремовым из-за законов

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева раскрыла причину удаления фото с возлюбленным Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ее комментарий появился в TikTok.

По словам инфлюэнсера, ей пришлось удалить кадры с блогером из-за российских законов. «В России распространение изображений признанных экстремистов может быть запрещено и квалифицироваться как нарушение», — написала знаменитость под одним из своих роликов.

Ранее Ефремов, которого задержали в аэропорту Шереметьево в августе, частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Ему вменяется совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские счета ФБК в период с сентября 2021 по февраль 2022 года.