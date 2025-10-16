Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:14, 16 октября 2025Ценности

Дина Саева раскрыла причину удаления фото с задержанным в Шереметьево блогером

Дина Саева удалила фото с задержанным блогером Никитой Ефремовым из-за законов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева раскрыла причину удаления фото с возлюбленным Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ее комментарий появился в TikTok.

По словам инфлюэнсера, ей пришлось удалить кадры с блогером из-за российских законов. «В России распространение изображений признанных экстремистов может быть запрещено и квалифицироваться как нарушение», — написала знаменитость под одним из своих роликов.

Ранее Ефремов, которого задержали в аэропорту Шереметьево в августе, частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Ему вменяется совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские счета ФБК в период с сентября 2021 по февраль 2022 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    В США обнародовали советские архивы по Кеннеди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости