ДТП в российском регионе признали терактом

Годы спустя ДТП с наездом на инспектора Краснодара признали терактом

Суд признал терактом с попыткой захвата оружия случившееся в феврале 2022 года ДТП в городе Краснодар. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 28 февраля 2022 года житель Московской области Сергей Гурин на автомобиле Mustang столкнулся с двумя автомобилями и совершил наезд на сотрудника местной полиции. Нарушитель пытался скрыться, но был настигнут и задержан коллегами потерпевшего. Позже в показаниях Гурин пояснил, что умышленно сбил инспектора.

Обвиняемый объяснил, что пошел на такой шаг из-за несогласия с решением о проведении Россией специальной военной операции (СВО) и об участии в ней родного брата. Показания свидетелей также подтвердили слова Гурина.

Ранее в Амурской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля.