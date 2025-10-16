Забота о себе
20:28, 16 октября 2025Забота о себе

Двухлетней девочке диагностировали вызывающее неукротимый голод заболевание

Terra: У двухлетней бразильянки с постоянным голодом нашли синдром Прадера-Вилли
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeniia Primavera / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии у двухлетней девочки Мелинды Паулы Лимы Мачадо медики нашли редкое заболевание, которое вызывает неукротимый голод. Ее историю рассказало издание Terra.

Родители бразильянки заподозрили неладное, потому что она после каждого приема пищи сразу же снова требовала еду. В результате ребенок стал весить более 15 килограммов. Медики диагностировали у маленькой пациентки редкое генетическое заболевание — синдром Прадера-Вилли.

Также у Мачадо наблюдается задержка общего развития, что считается еще одним симптомом этого заболевания. Чтобы контролировать вес, медики сократили ей количество потребляемых калорий и направили на физиотерапию. Тем временем мать девочки утверждает, что постоянный голод при этом заболевании обычно обостряется после четырех лет, поэтому главные трудности еще впереди.

Ранее в Англии у семилетнего ребенка обнаружили рак мозга. Это произошло в школе во время проверки зрения.

