Эффективность «Оберега» при атаке дронов оценили

«Октава»: Бронежилет «Оберег» защищает от осколков при атаке дронов

Бронежилеты «Оберег», разработанные российским заводом «Октава», способны защитить бойца при атаке дрона. Эффективность изделия оценил генеральный директор предприятия Павел Павленко в интервью РИА Новости.

Отмечается, что в современных условиях более 80 процентов ранений в бою являются осколочными. При этом все большая доля приходится на последствия атак ударных дронов. По словам Павленко, по этой причине в бою необходим бронежилет с большой площадью базового слоя, который содержит противоосколочные пакеты, а не только бронеплиты.

Он подчеркнул, что для защиты от осколков нужны жилеты с напашником, наплечниками и модулем для прикрытия горла, которые повышают площадь защиты.

«Наш "Оберег" как раз по всей площади оснащен противоосколочной защитой высокого уровня, и "Октава" регулярно получает отзывы о том, как амуниция спасла от осколков», — сказал гендиректор предприятия.

В сентябре стало известно, что «Октава» испытала облегченную версию штурмового «Оберега». В ходе обстрела изделие выдержало отдельные попадания бронебойных боеприпасов Б32.