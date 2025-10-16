Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:42, 16 октября 2025Наука и техника

Эффективность «Оберега» при атаке дронов оценили

«Октава»: Бронежилет «Оберег» защищает от осколков при атаке дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бронежилеты «Оберег», разработанные российским заводом «Октава», способны защитить бойца при атаке дрона. Эффективность изделия оценил генеральный директор предприятия Павел Павленко в интервью РИА Новости.

Отмечается, что в современных условиях более 80 процентов ранений в бою являются осколочными. При этом все большая доля приходится на последствия атак ударных дронов. По словам Павленко, по этой причине в бою необходим бронежилет с большой площадью базового слоя, который содержит противоосколочные пакеты, а не только бронеплиты.

Он подчеркнул, что для защиты от осколков нужны жилеты с напашником, наплечниками и модулем для прикрытия горла, которые повышают площадь защиты.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

«Наш "Оберег" как раз по всей площади оснащен противоосколочной защитой высокого уровня, и "Октава" регулярно получает отзывы о том, как амуниция спасла от осколков», — сказал гендиректор предприятия.

В сентябре стало известно, что «Октава» испытала облегченную версию штурмового «Оберега». В ходе обстрела изделие выдержало отдельные попадания бронебойных боеприпасов Б32.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости