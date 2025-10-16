Мир
12:01, 16 октября 2025Мир

В Европе оценили способность выдержать конфликт с Россией

Мема: Европа не сможет выдержать длительного противостояния с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейские страны не смогут выдержать длительного противостояния с Россией. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Нет никаких сомнений в том, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией», — говорится в публикации.

Мема отметил, что Россия за три месяца может производить столько оружия, сколько НАТО сможет произвести только за год.

Политик выступил против отправки западных войск на Украину, поскольку это не способно изменить ход конфликта, в котором Россия одерживает победу.

Ранее политолог, старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что европейские армии смогут быть готовы к конфликту с Россией не раньше 2035-2036 годов, когда появятся новые виды вооружений.

