Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

В Смоленске 74-летней пенсионерке дали 3,5 года условно за помощь экстремистам

В Кемеровской области вынесли приговор 74-летней российской пенсионерке, признанной виновной в участии в экстремистской организации и ее финансировании. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пожилая жительница Междуреченска с августа 2019 года по январь 2025 года, зная о запрете в России экстремистской организации, продолжала рассылать документы от имени ячейки в разные органы власти, выступала на собраниях, пропагандировала идеи против основ государственного строя и финансировала деятельность организации. Приговор суда — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

До этого в Москве возбудили дело в отношении мужчины за перевод денег иностранному агенту.