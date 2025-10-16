Силовые структуры
ФСБ заявила о подготовке атаки британских пловцов на российские объекты

Глава ФСБ Бортников: Британские боевые пловцы готовят атаку на объекты России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спецслужбы Великобритании готовят атаку на российские объекты с применением боевых пловцов. Об этом со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

По информации ФСБ, есть достоверные сведения, что британский спецназ планирует атаковать объекты критически важной инфраструктуры страны. Он отметил, что в настоящее время теракты и диверсии украинских спецслужб совершаются под патронажем их британских коллег.

В частности британский спецназ готовит совместно с Украиной диверсию на «Турецком потоке».

