ФСБ заявила о подготовке атаки британских пловцов на российские объекты

Спецслужбы Великобритании готовят атаку на российские объекты с применением боевых пловцов. Об этом со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

По информации ФСБ, есть достоверные сведения, что британский спецназ планирует атаковать объекты критически важной инфраструктуры страны. Он отметил, что в настоящее время теракты и диверсии украинских спецслужб совершаются под патронажем их британских коллег.

В частности британский спецназ готовит совместно с Украиной диверсию на «Турецком потоке».