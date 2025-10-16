Наука и техника
General Atomics испытала управляемый артснаряд LRMP дальностью 120 километров

Компания General Atomics испытала артснаряд LRMP дальностью 120 километров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: General Atomics

Компания General Atomics Electromagnetic Systems на полигоне Юма в штате Аризона (США) успешно испытала управляемый артиллерийский снаряд Long Range Maneuvering Projectile (LRMP), способный поражать цель на дальности 120 километров в условиях отсутствия сигнала Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание Defense News.

Для запуска снаряда использовалась гаубица M777 и пороховые заряды M231. По данным компании, боеприпас LRMP предназначен для увеличения дальности и точности стрельбы 155-миллиметровых артиллерийских систем. Оснащенный крыльями LRMP способен маневрировать в полете и осуществлять управляемое снижение для поражения статичных и подвижных целей.

Согласно General Atomics Electromagnetic Systems, крылатый высокоточный артиллерийский снаряд нового поколения может запускаться всеми артиллерийскими платформами, используемыми Вооруженными силами США.

Ранее издание сообщило, что компании General Atomics и Hanwha (Южная Корея) создадут версию разведывательно-ударного беспилотника MQ-1C Grey Eagle с укороченным взлетом и посадкой.

