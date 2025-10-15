Наука и техника
12:47, 15 октября 2025

General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

Компании General Atomics и Hanwha запустят производство БПЛА Gray Eagle с УВП
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Компании General Atomics (США) и Hanwha (Южная Корея) создадут версию разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle с укороченным взлетом и посадкой (УВП). Об этом сообщает издание Defense News.

БПЛА с УВП будет способен взлетать, в частности, с грунтовых дорог, открытых полей, пляжей и парковок, что значительно расширит возможность использования данных дронов спецслужбами.

По словам General Atomics, компания уже испытала прототип MQ-1C Grey Eagle с УВП и ожидает, что первый полет данного БПЛА состоится в 2027 году. Версия MQ-1C Grey Eagle с УВП, как ожидается, будет продаваться заказчикам по всему миру, включая вооруженные силы Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Серийное производство новых БПЛА планируется организовать в Южной Корее. В General Atomics отмечают, что размещение производства вне пределов США позволит компании сэкономить средства.

В декабре 2021 года компания General Atomics Aeronautical Systems представила созданный на основе MQ-1C Grey Eagle беспилотник Mojave, который может взлетать и садиться на неподготовленные площадки, а также нести вооружение.

