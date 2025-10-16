Мир
Глава МВФ захотела посетить Украину

Bloomberg: Глава МВФ Георгиева захотела посетить Украину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор-распорядитель Международный валютный фонд (МВФ) Кристалина Георгиева захотела посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что дата возможного визита еще не определена. В последний раз Георгиева посещала Киев в феврале 2023 года.

В сентябре британский принц Гарри приехал в Киев по приглашению украинского правительства.

До этого новая глава МИД Великобритании Иветт Купер выбрала Украину первой страной для своего визита. По ее словам, она решила посетить республику в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку ее безопасность критически важна для безопасности Великобритании.

