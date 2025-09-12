Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для своего визита Украину

Новая глава МИД Великобритании Иветт Купер выбрала Украину первой страной для своего визита. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — объяснила она свое решение.
Министр также заявила, что Лондон выделит Киеву 142 миллиона фунтов стерлингов, из которых 100 пойдут на оказание гуманитарной помощи населению Украины, а остальные 42 миллиона — на восстановление электросетей и подготовку энергетической инфраструктуры к зиме.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками.