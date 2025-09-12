Мир
Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для своего визита Украину

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новая глава МИД Великобритании Иветт Купер выбрала Украину первой страной для своего визита. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — объяснила она свое решение.

Министр также заявила, что Лондон выделит Киеву 142 миллиона фунтов стерлингов, из которых 100 пойдут на оказание гуманитарной помощи населению Украины, а остальные 42 миллиона — на восстановление электросетей и подготовку энергетической инфраструктуры к зиме.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками.

