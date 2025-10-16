Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:17, 16 октября 2025Россия

В Госдуме высказались о гибели военкора Зуева на Украине

Депутат ГД Гусев: Гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Гибель российского военного корреспондента Ивана Зуева от удара украинского дрона является прямым доказательством того, что Киев ведет войну против правды, заявил первый заместитель руководителя фракции Госдумы (ГД) «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Об этом пишет РИА Новости.

«Это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды», — высказался он. Депутат добавил, что Зуев был настоящим профессионалом.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что российский журналист погиб в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

    Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

    Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

    На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

    В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

    Атаку на российских журналистов назвали военным преступлением

    Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости