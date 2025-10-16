В Госдуме высказались о гибели военкора Зуева на Украине

Гибель российского военного корреспондента Ивана Зуева от удара украинского дрона является прямым доказательством того, что Киев ведет войну против правды, заявил первый заместитель руководителя фракции Госдумы (ГД) «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Об этом пишет РИА Новости.
«Это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды», — высказался он. Депутат добавил, что Зуев был настоящим профессионалом.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно, что российский журналист погиб в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника.