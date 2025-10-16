Российский журналист погиб в Запорожской области

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении задания

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области. Об этом сообщило само агентство.

Известно, что военкор погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости. Его профессионализм отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Войткевич давно работает в агентстве и не раз освещал вооруженные конфликты. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на территории ЛНР и стал жертвой артиллерийского удара.