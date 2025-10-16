Наука и техника
14:42, 16 октября 2025

Создан смартфон с роборукой

Honor показала концепт смартфона, получившего роборуку с камерой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Honor

Китайская корпорация Honor анонсировала выход смартфона с роботизированной рукой. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания показала концептуальный телефон, который может выйти в ближайшие годы. Аппарат получил прямоугольный корпус и роборуку, которая крепится на шарнире. Она держит камеру и предназначена для фотографирования в любых условиях. В неактивном состоянии манипулятор складывается и размещается в нише корпуса.

Создавшие девайс инженеры рассказали, что смартфон будет ориентирован на любителей мобильной фотографии. Телефон будет глубоко интегрирован с искусственным интеллектом. «Он становится эмоциональным спутником, который чувствует, адаптируется и развивается автономно, подобно роботу», — заметили в Honor.

Журналисты The Verge сравнили роборуку с экшен-камерой на подвесе, которая имеет систему стабилизации и может автономно работать. В Honor пообещали раскрыть подробности о концепте на выставке Mobile World Congress, которая состоится в марте 2026 года.

14 октября компания Honor представила свой самый мощный смартфон Magic 8 Pro. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и имеет камеру разрешением 200 мегапикселей.

