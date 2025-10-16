Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

18-летняя уличная певица получила 13 суток ареста за исполнение песни Noize MC

Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил солистку уличной группы Stoptime Диану Логинову к 13 суткам административного ареста. Об этом сообщил официальный Telegram-канал суда.

По информации пресс-службы, 18-летнюю певицу признали виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Причиной стало публичное исполнение песни Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом) «Кооператив "Лебединое озеро"», которая ранее была запрещена к распространению на территории страны. Суд отметил, что девушка устроила несогласованное выступление на улице на 70 человек.

«В ходе проведения акции наступили негативные последствия, было нарушено пешеходное движение, а также доступ ко входу в вестибюль станции метро "Восстания-2", этим нарушив общественный порядок», — добавили в суде.

Сама артистка подтвердила факт исполнения композиции, но отрицала организацию массового мероприятия, заявив, что ей просто понравилось место.

Ранее стало известно, что уличную певицу, которая исполняла экстремистские песни на улицах Санкт-Петербурга, задержали.