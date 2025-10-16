Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:15, 16 октября 2025Культура

Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

18-летняя уличная певица получила 13 суток ареста за исполнение песни Noize MC
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил солистку уличной группы Stoptime Диану Логинову к 13 суткам административного ареста. Об этом сообщил официальный Telegram-канал суда.

По информации пресс-службы, 18-летнюю певицу признали виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Причиной стало публичное исполнение песни Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом) «Кооператив "Лебединое озеро"», которая ранее была запрещена к распространению на территории страны. Суд отметил, что девушка устроила несогласованное выступление на улице на 70 человек.

«В ходе проведения акции наступили негативные последствия, было нарушено пешеходное движение, а также доступ ко входу в вестибюль станции метро "Восстания-2", этим нарушив общественный порядок», — добавили в суде.

Сама артистка подтвердила факт исполнения композиции, но отрицала организацию массового мероприятия, заявив, что ей просто понравилось место.

Ранее стало известно, что уличную певицу, которая исполняла экстремистские песни на улицах Санкт-Петербурга, задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

    Дегтярев оценил первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

    Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

    В Венгрии отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

    ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

    Гибель военкора Зуева объяснили попыткой Киева блокировать объективную информацию

    Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

    Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

    Путин поддержал идею Трампа о встрече в Будапеште

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости