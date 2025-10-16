Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:37, 16 октября 2025Ценности

Известная баскетболистка в нижнем белье продефилировала на показе Victoria's Secret

Баскетболистка Энджел Риз в нижнем белье приняла участие в шоу Victoria's Secret
Мария Винар

Фото: Mike Coppola / Getty Images for Victoria's Secret

Известная американская баскетболистка Энджел Риз в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Соответствующие снимки с показа публикует Page Six.

23-летняя спортсменка продефилировала в кружевном бюстгальтере и трусах, украшенных объемными цветочными бутонами. Кроме того, на ней были пояс для чулок, длинный пышный шарф и серебристые босоножки.

Также знаменитость прошлась по подиуму в нежно-розовом комплекте нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер с чашками и трусы с кружевами. При этом она позировала в футболке с вырезом на груди и огромными крыльями, установленными на спине.

Ранее Энджел Риз рассказала журналу People, чтобы была очень взволнована сотрудничеством с Victoria's Secret.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50 этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Трамп и Путин обсудили торговлю после окончания украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости