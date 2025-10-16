Звезда «Женского стендапа» рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Юмористка Найка Казиева заявила, что пережила в детстве сексуальное насилие

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Найка Казиева заявила, что столкнулась в детстве с сексуальным насилием. Об этом она рассказала в подкасте «Правило 34», запись которого доступна на YouTube.

По словам Казиевой, когда ей было два-три года, она пережила два случая сексуального насилия. Юмористка уточнила, что над ней надругался муж тети. «Не было полноценного какого-то акта. То есть это были попытки со мной это сделать, но меня каждый раз что-то спасало», — вспомнила она.

Казиева подчеркнула, что, несмотря на возраст, хорошо помнит случившееся. Она призналась, что тогда до конца не понимала, что происходит, но «кожей ощущала что-то непривычное», когда родственник брал ее на руки.

Звезда «Женского стендапа» добавила, что из-за пережитого опыта долго ненавидела мужчин. Справиться с этим ей удалось только после того, как она стала ходить к психотерапевту.

