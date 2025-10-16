Интернет и СМИ
13:21, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Юмористка Найка Казиева заявила, что пережила в детстве сексуальное насилие
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: правило 34 / YouTube

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Найка Казиева заявила, что столкнулась в детстве с сексуальным насилием. Об этом она рассказала в подкасте «Правило 34», запись которого доступна на YouTube.

По словам Казиевой, когда ей было два-три года, она пережила два случая сексуального насилия. Юмористка уточнила, что над ней надругался муж тети. «Не было полноценного какого-то акта. То есть это были попытки со мной это сделать, но меня каждый раз что-то спасало», — вспомнила она.

Казиева подчеркнула, что, несмотря на возраст, хорошо помнит случившееся. Она призналась, что тогда до конца не понимала, что происходит, но «кожей ощущала что-то непривычное», когда родственник брал ее на руки.

Звезда «Женского стендапа» добавила, что из-за пережитого опыта долго ненавидела мужчин. Справиться с этим ей удалось только после того, как она стала ходить к психотерапевту.

Ранее популярная американская блогерша и участница шоу «Тайная жизнь мормонских жен» (The Secret of Mormon Wives) Микейла Мэттьюз рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Она отметила, что в ее семье не обсуждали темы, связанные с сексом и личными границами, из-за чего ей было трудно осознать произошедшее.

