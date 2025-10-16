Лавров встретился с Буритой

Лавров встретился с главой МИД Марокко Буритой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Марокко Насером Буритой. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи глава марокканского внешнеполитического ведомства передал приветствие российскому лидеру Владимиру Путину от короля Мухаммада VI. Бурита отметил, что Марокко видит в России серьезного игрока на международной арене, а также близкого партнера и честного переговорщика.

В свою очередь Лавров заявил, что российская сторона уделяет особое внимание переговорам на фоне неоднозначных событий на Ближнем Востоке и севере Африки. Он подчеркнул, что РФ готова содействовать вместе с другими заинтересованными государствами «урегулированию проблем в этих частях мира».

Ранее стало известно, что МИД России работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках в некоторые страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Отмечается, что Министерство иностранных дел ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе. Так, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

