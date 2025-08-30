Путешествия
МИД России заявил о подготовке безвизовых поездок в страны Африки, Азии и Ближнего Востока

МИД работает над безвизовыми поездками в страны Африки, Азии и Ближнего Востока
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tanya_Terekhina / Shutterstock / Fotodom  

МИД России работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках в некоторые страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Алексея Климова.

По данным агентства, Климов рассказал, что сейчас переговорный процесс продолжается. Он отметил, что Министерство иностранных дел ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе и она приносит свои плоды. Директор консульского департамента ведомства привел в пример то, что в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

Ранее сообщалось, что безвизовое соглашение между Россией и Иорданией — это документ, который предусматривает отмену виз для туристических поездок на срок не более 30 дней.

