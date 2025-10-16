Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:16, 16 октября 2025Россия

Лидера азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника главы региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России. Об этом сообщил портал «73онлайн» со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, соответствующее решение, вступившее в силу с 14 октября, приняло УМВД России по Ульяновской области по представлению регионального управления ФСБ. Официальная причина лишения гражданства Гусейнова не раскрывается. Сам лидер диаспоры отказался давать комментарии.

Подчеркивается, что Гусейнов возглавлял диаспору в течение 20 лет. За это время он добился открытия площади и памятника, а также переименования школы в честь Гейдара Алиева.

Ранее сообщалось, что бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахина Шыхлински оставили под стражей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Девушка переехала пожить к сестре и стала причиной развода

    В США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

    Глава МВФ захотела посетить Украину

    Лидера азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    ВС России уничтожили БМП Bradley в зоне СВО

    Россиянам объяснили короткие майские праздники в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости