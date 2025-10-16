Лидера азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России

Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника главы региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России. Об этом сообщил портал «73онлайн» со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, соответствующее решение, вступившее в силу с 14 октября, приняло УМВД России по Ульяновской области по представлению регионального управления ФСБ. Официальная причина лишения гражданства Гусейнова не раскрывается. Сам лидер диаспоры отказался давать комментарии.

Подчеркивается, что Гусейнов возглавлял диаспору в течение 20 лет. За это время он добился открытия площади и памятника, а также переименования школы в честь Гейдара Алиева.

