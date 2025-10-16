Любящий рыбачить со взрывчаткой россиянин с оторванной рукой получил суровый приговор

Под Самарой рыбак, которому оторвало кисть руки взрывом, получил 6 лет колонии

Под Самарой суд приговорил к шести годам и одному месяцу лишения свободы рыбака из Красноармейского района, которому оторвало кисть руки из-за сдетонировавшего самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

По данным портала, мужчина признан виновным по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества и попытке изготовить взрывное устройство. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации правоохранителей, фигурант хранил взрывчатое вещество в гараже. Он решил сделать взрывчатку для того, чтобы воспользоваться ей на рыбалке. В какой-то момент что-то пошло не так, и взрывчатка сдетонировала, оторвав мужчине кисть руки. Прибывшие на место правоохранители обнаружили и изъяли у него 250 граммов бездымного пороха.

