18:01, 16 октября 2025

Любящий рыбачить со взрывчаткой россиянин с оторванной рукой получил суровый приговор

Под Самарой рыбак, которому оторвало кисть руки взрывом, получил 6 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Под Самарой суд приговорил к шести годам и одному месяцу лишения свободы рыбака из Красноармейского района, которому оторвало кисть руки из-за сдетонировавшего самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

По данным портала, мужчина признан виновным по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества и попытке изготовить взрывное устройство. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации правоохранителей, фигурант хранил взрывчатое вещество в гараже. Он решил сделать взрывчатку для того, чтобы воспользоваться ей на рыбалке. В какой-то момент что-то пошло не так, и взрывчатка сдетонировала, оторвав мужчине кисть руки. Прибывшие на место правоохранители обнаружили и изъяли у него 250 граммов бездымного пороха.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков поссорились из-за места для рыбалки в Цимлянском районе Ростовской области, один их них схватил пневматическую винтовку и выстрелил в другого. Потерпевшего без признаков жизни нашли в машине на обочине.

