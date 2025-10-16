Россия
Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

На Чукотке опрокинулась маломерная самоходная баржа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Маломерная самоходная баржа опрокинулась в селе Энурмино Чукотского района при подготовке к разгрузке угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Баржа принадлежит ООО «МЗМ-Холдинг». Уточняется, что пострадавших и погибших нет. По данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по транспортировке баржи на берег.

Ранее на Камчатке с танкера, который подошел к селу Корф для разргузки горюче-смазочных материалов, пропали два матроса. Они направились с берега к танкеру на лодке, но ее снесло с курса. Специалисты привлекли буксир для помощи матросам, однако их в лодке впоследствии не обнаружили.

