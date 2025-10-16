Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:42, 16 октября 2025Из жизни

Машинам решили запретить жениться на людях

В США предложили запретить искусственному интеллекту жениться на людях
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Огайо предложили лишить прав системы искусственного интеллекта. Об этом сообщает NBC4.

Законопроект внес член палаты представителей Огайо, республиканец Таддеус Клэггетт, возглавляющий комитет по технологиям и инновациям. Он предлагает объявить машины «нечувствующими сущностями» и запретить им жениться на людях и между собой.

Проект также запрещает ИИ владеть недвижимостью, объектами интеллектуальной собственности и финансовыми счетами, а также контролировать все вышеперечисленное. Искусственному интеллекту нельзя будет возглавлять компании, а отвечать за вред, который он причинит, будут его разработчики и владельцы.

Материалы по теме:
На своем ходу. У Tesla начались проблемы в США. Как это повлияет на будущее беспилотных автомобилей?
На своем ходу.У Tesla начались проблемы в США. Как это повлияет на будущее беспилотных автомобилей?
17 октября 2021
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021

Ранее сообщалось, что в США пострадал пенсионер, обманутый чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он принял его за девушку, пошел на свидание, по дороге упал и получил черепно-мозговую травму. Спасти человека не удалось.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости