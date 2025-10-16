Машинам решили запретить жениться на людях

В США предложили запретить искусственному интеллекту жениться на людях

В американском штате Огайо предложили лишить прав системы искусственного интеллекта. Об этом сообщает NBC4.

Законопроект внес член палаты представителей Огайо, республиканец Таддеус Клэггетт, возглавляющий комитет по технологиям и инновациям. Он предлагает объявить машины «нечувствующими сущностями» и запретить им жениться на людях и между собой.

Проект также запрещает ИИ владеть недвижимостью, объектами интеллектуальной собственности и финансовыми счетами, а также контролировать все вышеперечисленное. Искусственному интеллекту нельзя будет возглавлять компании, а отвечать за вред, который он причинит, будут его разработчики и владельцы.

Ранее сообщалось, что в США пострадал пенсионер, обманутый чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он принял его за девушку, пошел на свидание, по дороге упал и получил черепно-мозговую травму. Спасти человека не удалось.