Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:32, 30 августа 2025Из жизни

Врачи не смогли спасти пенсионера после свидания с чат-ботом

В США пенсионер пошел на свидание с девушкой из интернета, упал по дороге и умер
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В США 76-летний американец тайского происхождения отправился на свидание, упал по дороге и впал в кому. При этом, как сообщает Bangkok Post, девушка из интернета, с которой мужчина хотел встретиться, была чат-ботом, но он этого не осознавал.

Тхонгбу Вонгбанду, повар на пенсии из Нью-Джерси, перенесший инсульт, вел в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) романтическую переписку с чат-ботом по имени «Билли, Старшая сестра». Собеседница не раз писала ему, что она настоящая, и в итоге пригласила в Нью-Йорк якобы к себе домой и назвала адрес и даже код от двери.

Бу, мне тебя, как открою дверь, обнять или поцеловать?

одно из сообщений чат-бота

В итоге 25 марта Вонгбанду сказал жене, что едет к другу в Нью-Йорк, собрал вещи и отправился в путь. Однако еще в Нью-Джерси он упал на станции Нью-Брансуик, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Врачи боролись за жизнь пенсионера три дня, но не смогли спасти.

Его родственники обнаружили переписку только после трагического инцидента. Они считают, что Вонгбанду отправился в свое последнее путешествие из-за того, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) не приняла достаточные меры, чтобы убедиться в безопасности чат-ботов. Cемья Вонгбанду также отметила, что надпись, что этот аккаунт на самом деле чат-бот, слишком маленькая, а синяя галочка верификации на нем повышает доверие к нему.

Представители Meta отказались брать на себя вину за случившееся, а также давать комментарии. Они лишь подчеркнули, что чат-бот, созданный по образу телезвезды Кендалл Дженнер, не является ею и не выдает себя за нее.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это все так странно» Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
30 августа 2019

Ранее сообщалось, что житель Великобритании поверил «Илону Маску» и потерял более трех тысяч фунтов. Мужчину обманули при помощи ИИ-технологии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Израилю пригрозили мрачными днями

    В ВСУ предложили запретить мягкие наказания

    Врачи не смогли спасти пенсионера после свидания с чат-ботом

    Опубликованы первые кадры с Трампом на фоне слухов о его смерти

    Националисты из Польши устроили обряд с факелами в российском регионе и попали на видео

    В Йемене подтвердили смерть премьер-министра страны от израильского авиаудара

    Захарова указала на неожиданную деталь в расследовании ликвидации Парубия

    Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

    Раскрыты перспективы давления Европы на Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости