23:22, 16 октября 2025

Московским водителям назвали лучшее время для замены летней резины на зимнюю

Синоптик Позднякова: Сменить резину на зимнюю в Москве стоит на следующей неделе
Фото: Reuters

Водителям Москвы и Подмосковья стоит сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«В начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс 5 градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если резина летняя, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю. Так что об этом уже надо задуматься», — объяснила синоптик.

Ранее в этот же день автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич призвал автомобилистов покупать зимние шины в ближайшее время. Он заявил, что дальше цены на них будут только расти.

