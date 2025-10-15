Экономика
17:04, 15 октября 2025

Россиянам назвали лучший момент для покупки зимних шин

Автоэксперт Гайдукевич: Покупать зимнюю резину лучше уже сейчас
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Покупать зимние шины лучше уже сейчас — дальше цены на них будут только расти. Самый удачный момент для приобретения сменной резины назвал автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич, пишет NEWS.ru.

«Зима уже почти пришла. Ждать, что ажиотаж закончится и шины подешевеют, не надо. Дешевле не будет. Наоборот, цены будут постепенно расти из-за инфляции и дорогого сырья», — пояснил специалист.

Гайдукевич напомнил, что Ассоциация стран — производителей натурального каучука спрогнозировала спад производства такого сырья по всему миру. Кроме того, в 2026 году налог на добавленную стоимость (НДС) в России увеличится с 20 до 22 процентов. Это в том числе отразится и на стоимости шин, предупредил автоэксперт.

Ранее стало известно, что продажи сезонных шин для легковых автомобилей в России снизились в сентябре год к году на 12 процентов. Специалисты связывают такую динамику с теплой и сухой погодой во многих регионах страны, а также с общей ситуацией на авторынке — в частности, со снижением продаж машин.

    Все новости