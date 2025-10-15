Экономика
В России снизились продажи зимней резины

ТАСС: Число покупок зимних шин для легковых авто снизилось в России на 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Продажи сезонных шин для легковых автомобилей в России снизились в сентябре год к году на 12 процентов. Об этом со ссылкой на результаты совместного исследования ЮKassa и аналитического центра «Чек Индекс» сообщает ТАСС.

Авторы связывают такую динамику с теплой и сухой погодой во многих регионах страны, а также с общей ситуацией на авторынке, в частности, со снижением продаж машин.

Средний чек при этом вырос только на пять процентов, до 8,17 тысячи рублей. Его стабильность, по словам руководителя отдела продаж ЮKassa Никиты Цоя, говорит о прагматичном подходе при котором «покупатели выбирают проверенные ценовые категории, не экономя на безопасности, но и не переплачивая за премиальные бренды без необходимости».

В течение девяти месяцев 2025 года продажи новых автомобилей упали в России на 22 процента, до 896 тысяч штук. В сентябре снижение показателя составило 19 процентов.

Ранее автоэксперт рассказал россиянам о первых признаках непригодности зимней резины.

