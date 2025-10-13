Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 13 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

Автоэксперт Ракитин: Зимнюю резину старше шести лет нужно выбрасывать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Для определения пригодности к использованию зимней резины необходимо посмотреть на возраст шины, состояние шипов и глубину протектора. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Посмотрите на год производства, и вы будете удивлены, но средний срок службы любой шины — пять-шесть лет. После этого времени она начинает терять свои свойства. Соответственно, ее работа становится менее эффективной. Если мы имеем дело с шипованной шиной, нужно посмотреть на количество и состояние шипов, если их предельно мало, то тогда есть повод задуматься над тем, чтобы поставить новые шины», — сказал Ракитин.

Одна из самых главных вещей для определения качества автомобильной резины, по словам специалиста, — это глубина протектора. На некоторых шинах существует специальная маркировка для его проверки, по которой можно судить об износе резины, отметил специалист.

К этой истории нужно относиться максимально ответственно, потому что сейчас наступает тот сезон, когда страшен не столько снег, сколько переход через ноль. И здесь зимние шины — это очень важный фактор безопасности. Потому что глубина протектора, наличие шипов и возраст шины — это все нужно сложить вместе, все это проверить десять раз и тогда принять решение о замене одной покрышки на другую

Максим Ракитинавтоэксперт

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее говорил о том, что снег в Москве может выпасть уже в октябре, но устойчивого покрова ожидать не стоит.

В этот же день Вильфанд сообщал, что на данный момент снегом покрыто примерно 60 процентов территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости