Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 16 октября 2025Силовые структуры

МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд для призывников

МВД: Информация об ограничениях на выезд для призывников — фейк
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

МВД России предупредило о фейке об ограничениях на выезд для призывников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, документы о якобы введении временных ограничений в разных регионах России, которые появились в сети, являются дезинформацией. Официальные органы Пермского края, Мурманской области и Ставропольского края уже опровергли подлинность документа.

В МВД уточнили, что все легитимные нормативно-правовые акты публикуют в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах.

Ранее стало известно, что военные комиссариаты Московского военного округа, который включает в себя 19 субъектов России, до 31 декабря призовут на срочную военную службу свыше 30 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости