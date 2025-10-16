МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд для призывников

МВД России предупредило о фейке об ограничениях на выезд для призывников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, документы о якобы введении временных ограничений в разных регионах России, которые появились в сети, являются дезинформацией. Официальные органы Пермского края, Мурманской области и Ставропольского края уже опровергли подлинность документа.

В МВД уточнили, что все легитимные нормативно-правовые акты публикуют в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах.

Ранее стало известно, что военные комиссариаты Московского военного округа, который включает в себя 19 субъектов России, до 31 декабря призовут на срочную военную службу свыше 30 тысяч человек.