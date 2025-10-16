Наука и техника
12:27, 16 октября 2025

На Кавказе нашли следы «ужасных гиен» весом с тигра

Palaeoworld: На Кавказе найдены челюсти древних гигантских «ужасных гиен»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: EcoPrint / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Китая и Азербайджана обнаружили первые доказательства того, что на территории современного Кавказа около 10-9 миллионов лет назад обитали гигантские «ужасные гиены» (Dinocrocuta gigantea). Их челюстные фрагменты были найдены в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане и подробно описаны в журнале Palaeoworld. Ранее эти кости ошибочно относили к другому виду — Hyaena eldarica.

По словам одного из авторов исследования, Данияра Хантемирова, взрослые особи могли достигать 400 килограммов, что сопоставимо с белым медведем и значительно превышает массу современных гиен. Мощные челюсти и зубы этих хищников были приспособлены для разгрызания костей и нанесения сокрушительных укусов. По своим охотничьим возможностям динокрокуты могли конкурировать с саблезубыми тиграми и другими хищниками миоцена.

Исследователи предполагают, что «ужасные гиены» питались крупными травоядными животными древней гиппарионовой фауны — безрогими «носорогами» (Chilotherium), а также оленеобразными. Несмотря на внешнее сходство с современными гиенами, динокрокуты не являются их прямыми предками: схожие черты возникли в результате конвергентной эволюции, когда неродственные виды развивают похожие приспособления из-за схожего образа жизни.

Находка в Эльдари стала важным подтверждением того, что Кавказ был частью древнего миграционного коридора, по которому крупные млекопитающие перемещались между Азией и Европой. В дальнейшем команда планирует провести более широкий морфологический анализ останков гиен из Крыма, Сибири и с Урала, чтобы восстановить полную картину распространения древних хищников в Евразии.

Ранее палеонтологи обнаружили новый вид динозавра — Cienciargentina sanchezi, жившего около 90 миллионов лет назад в Патагонии.

