На Украине раскрыли новую тактику российских ударов по энергетике

Глава Укрэнерго Зайченко: ВС РФ увеличили число дронов для атак на энергетику

Российские войска увеличили число дронов, используемых для атак по объектам энергетики на Украине. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, его слова приводит «Общественное».

«Раньше это были одна-две ракеты по объекту, теперь — до 20 дронов в одну атаку, а через несколько часов может прилететь еще 10 дронов», — отметил он.

По словам главы корпорации, восстановление электростанций после атак может оказаться как длительным, так и быстрым, в зависимости от конкретных повреждений. Он также отметил, что импорт электроэнергии из европейских стран в действительности в разы ниже возможных значений. По его словам, это связано с высокими ценами на электроэнергию в Европе.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без света. Как рассказал представитель одной из украинских государственных энергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.