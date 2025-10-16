Мир
10:23, 16 октября 2025Мир

На Западе Зеленского призвали встретиться с Путиным

Мема: Зеленскому вместо поездки в США нужно встретиться с Путиным в Москве
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вместо поездки в США нужно приехать в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Зеленскому следовало бы добиваться встречи в Москве вместе с [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным, чтобы урегулировать этот конфликт мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает все больше оружия от западных стран», — говорится в публикации.

Политик предположил, что американский лидер осознал разрушительные последствия возможной передачи ракет Tomahawk Зеленскому и, возможно, пересматривает свою стратегию.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне начались споры о том, сколько ракет Tomahawk США готовы продать союзникам по НАТО для передачи Украине. С 2022 года США закупили всего 202 такие ракеты, но с 2024 года использовали не менее 124 единиц при ударах по хуситам и ядерным объектам в Иране. Кроме того, Вашингтон может их использовать в случае удара по территории Венесуэлы.

    Все новости