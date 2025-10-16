Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 16 октября 2025Мир

Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

FT: В Пентагоне спорят о том, сколько Tomahawk готовы продать НАТО для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: STR New / Reuters

В Пентагоне спорят о том, сколько ракет Tomahawk готовы продать союзникам по НАТО для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что Пентагон сам расходует эти ракеты большими темпами, чем закупает. «Именно об этом, вероятно, сейчас спорят в Пентагоне», — сказал бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

С 2022 года США закупили всего 202 таких ракеты, но с 2024 года использовали не менее 124 единиц при ударам по хуситам и ядерным объектам в Иране. Кроме того, они могут их использовать в случае удара по территории Венесуэлы.

По словам Таунсенда, даже если США и предоставят Tomahawk, то это будет небольшая партия, поэтому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется быть «очень осторожным с точки зрения того, как он их использует».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости