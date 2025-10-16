Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

РИА: Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация

Во время обыска в администрации Калининграда правоохранители изъяли документацию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, собеседник отметил, что пока никого не задержали. Подробностей о том, какие именно документы изъяли оперативники, не сообщается.

Ранее стало известно, что оперативные мероприятия проводили сотрудники МВД и ФСБ. Причина их визита в мэрию не называется. В пресс-службе городской администрации заявили, что сотрудники администрации города по-прежнему занимаются своей работой.