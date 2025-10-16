Силовые структуры
17:34, 16 октября 2025Силовые структуры

МВД и ФСБ пришли с обысками в администрацию российского города

МВД и ФСБ проводят обыски в администрации Калининграда
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительные органов пришли с обысками в здание администрации Калининграда. Об этом сообщает издание «Новый Калининград».

В четверг, 16 октября, оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Причина их визита в мэрию пока не называется.

В пресс-службе городской администрации заявили, что ее сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева.

