МВД и ФСБ пришли с обысками в администрацию российского города

Сотрудники правоохранительные органов пришли с обысками в здание администрации Калининграда. Об этом сообщает издание «Новый Калининград».
В четверг, 16 октября, оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Причина их визита в мэрию пока не называется.
В пресс-службе городской администрации заявили, что ее сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева.