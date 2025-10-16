МВД и ФСБ пришли с обысками в администрацию российского города

МВД и ФСБ проводят обыски в администрации Калининграда

Сотрудники правоохранительные органов пришли с обысками в здание администрации Калининграда. Об этом сообщает издание «Новый Калининград».

В четверг, 16 октября, оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Причина их визита в мэрию пока не называется.

В пресс-службе городской администрации заявили, что ее сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о получении взятки в крупном размере в отношении главы администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева.