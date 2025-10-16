Налоговые ведомства стран СНГ договорились о цифровом сотрудничестве

В Петербурге прошло заседание Координационного совета глав налоговых служб СНГ

В Санкт-Петербурге завершилось XXXII заседание Координационного совета руководителей налоговых ведомств СНГ. Оно определило контуры фискального администрирования будущего. Об этом сообщил пресс-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Участники заседания отметили общую тенденцию — все страны движутся в направлении цифровизации контроля за товарными потоками и развития электронного документооборота как на национальном, так и на трансграничном уровне», — сказано в публикации.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров отметил, что представленный участниками заседания опыт по использованию решений, доказавших свою эффективность, может быть адаптирован каждой из стран СНГ.

Председатель Налогового комитета Республики Узбекистан Шерзод Кудбиев, в свою очередь, отметил, что прозрачность потоков определяется не количеством проверок и актов, а скоростью обработки данных, интеллектуальностью цифровых решений и глубиной международного сотрудничества.

Наряду с этим стороны обсуждали, какие актуальные компетенции необходимы для формирования налоговой службы будущего. «Налоговая служба будущего подразумевает клиентоцентричность, оснащенность цифровыми технологиями и современную кадровую политику», — заявил председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Эдуард Акопян.

