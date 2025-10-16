Найдена самая дешевая съемная квартира в России

ЦИАН: Самую дешевую квартиру в России можно арендовать за 5000 рублей в месяц

Самую дешевую квартиру в России можно арендовать за пять тысяч рублей в месяц. Наиболее доступные по цене варианты съемного жилья нашел руководитель «ЦИАН. Аренды» Алексей Попов, пишет ТАСС.

С указанным выше бюджетом получится заселиться в трехкомнатную квартиру площадью 63 квадратных метра. Она находится в поселке городского типа Атиг в Свердловской области. Жилье расположено на первом этаже двухэтажного дома и нуждается в косметическом ремонте. Внутри есть шкаф и стол, в шаговой доступности расположены детский сад, школа, поликлиника и остановка общественного транспорта.

Чуть дороже, за семь тысяч рублей в месяц, можно арендовать двухкомнатную квартиру в городе Бакал Челябинской области. Квартира площадью 50 «квадратов» находится на первом этаже дома 1965 года постройки. В помещениях сделан косметический ремонт, в комнатах, на кухне и санузле есть нужная для жизни мебель и сантехника.

В Архангельске двухкомнатную квартиру получится снять за восемь тысяч рублей в месяц. За эти деньги жильцы получат жилье площадью 42 «квадрата» на втором этаже двухэтажного дома. На кухне есть необходимая мебель и стиральная машина, уточнил Попов.

«"Психологическим" рубежом по минимальной цене квартиры (во всяком случае, для размещения объявления в интернете) сейчас выступает сумма в пять тысяч рублей. Объявления с более низкими расценками исчезающе редки даже в небольших городах и поселках», — пояснил эксперт.

Цена самой дешевой квартиры для аренды в Старой Москве достигла 44 тысяч рублей в месяц и побила 30-летний рекорд.