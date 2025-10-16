Назван первый признак дефицита витаминов

Терапевт Хачмафова: Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость

Врач-терапевт Нафисет Хачмафова рассказала, какие симптомы могут говорить о дефиците различных витаминов. Их доктор назвала в разговоре с РИА Новости.

По словам врача, первый признак дефицита витаминов — это нетипичная усталость. «К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям», — объяснила Хачмафова.

Врач также уточнила, какие другие симптомы появляются при недостатке полезных веществ. Так, дефицит витамина A сопровождается сухостью кожи и глаз, а также трещинами на губах и в уголках рта. При нехватке витамина B ногти становятся ломкими, волосы начинают выпадать, а на коже может появиться дерматит.

Если у человека есть дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты, то у него возникают слабость и одышка при небольшой нагрузке, кожа же становится бледной. А недостаток витамина D проявляется снижением физической выносливости, болью в мышцах и суставах, перепадами настроения и нарушениями сна, отметила Хачмафова.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ермошина рассказала, как справиться с запором. По ее словам, для этого необходимо пересмотреть рацион.