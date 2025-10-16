Экономика
08:44, 16 октября 2025

Назван срок потепления в Москве

Синоптик Вильфанд: В Москве потеплеет к выходным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве потеплеет к концу рабочей недели, температура поднимется до плюс 10 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, погода в столице держится в пределах климатической нормы и отклоняется от нее лишь на 1-1,5 градуса. «В этом смысле с метеорологической точки зрения погода нормальная. Но с другой стороны — это такая настоящая осенняя облачная погода. С завтра будут прояснения наконец-то, и только по области местами пройдет небольшой дождик», — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозам, ночью температура в столице составит от нуля до минус двух градусов и до минус одного градуса — по области, а днем вырастет до плюс пяти-семи градусов. К выходным столбики термометров поднимутся до плюс восьми-десяти градусов днем и плюс четырех-шести градусов ночью.

При этом в конце недели вновь похолодает. В ночь на воскресенье температура составит 0-5 градусов, а в ночь на понедельник — минус два — плюс три градуса. Днем потеплеет до 5-6 градусов. Вильфанд подчеркнул, что холод пришел во все российские регионы без исключений.

Ранее стало известно, что на юге Сибири и Дальнего Востока наступили экстремальные холода. Температура там опустилась до минус 16 градусов.

