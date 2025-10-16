Экономика
03:38, 16 октября 2025

Вильфанд предрек экстремально холодную погоду на юге Сибири и ДФО

Вильфанд: Температура на юге Сибири и ДФО опустилась до минус 16 градусов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Температура воздуха на юге Сибири и Дальнего Востока опустилась до минус 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, это экстремально холодная погода для упомянутых регионов в октябре. Вильфанд отметил, что в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях температура на 6-8 градусов ниже нормы — там она опустилась до минус 12.

Помимо этого, в Туве и Хакасии столбик термометра опустился ниже минус 10. В Забайкалье, Бурятии, в Амурской и Иркутской областях зафиксировали минус 15 градусов.

Ранее Вильфанд допустил небывало студеный январь в России. Как предполагал метеоролог, температура в начале 2026 года опустится на 4 градуса ниже нормы, а в сравнении с показателями середины и конца прошлого века — на целых 6-7 градусов.

