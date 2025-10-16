Забота о себе
15:32, 16 октября 2025Забота о себе

Названа серьезно ухудшающая качество сна группа продуктов

Невролог Милюхина: От сладостей страдает глубина сна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Чрезмерное употребление одной группы продуктов может нарушить работу мозга и серьезно ухудшить качество сна, рассказала невролог Ирина Милюхина. Врач назвала эту причину в разговоре с KP.RU.

Она сослалась на исследование ученых из Китая, касавшееся качества сна сотрудниц кондитерской фабрики. Специалисты выяснили, что от сладостей серьезно страдает глубина сна.

Милюхина подчеркнула, что именно глубокий сон имеет ключевое значение для восстановления мозга — в это время информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Если этот процесс нарушается, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать информацию.

Милюхина добавила, что для мозга, помимо сладостей, опасны алкоголь и красное мясо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальную частоту посещений туалета. По ее словам, нормальное опорожнение кишечника — не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю.

