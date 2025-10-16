Названы наиболее частые последствия утечек данных россиян

«Гарда»: 81 % россиян после утечек данных сталкивается с мошенниками

81 процент россиян после утечек своих персональных данных сталкивается с мошенниками. Такими данными с «Лентой.ру» по итогам проведенного опроса жителей страны поделились аналитики Центра компетенций защиты данных «Гарда», назвавшие также другие наиболее частые последствия компрометации личной информации.

«Самые частые последствия утечки данных в 2025 году — звонки от мошенников, с ними столкнулся 81 процент респондентов. На второе место участники опроса поставили взлом аккаунтов соцсетей (39 процентов). Финансовые потери понесли шесть процентов граждан, а взломы банковских приложений и сервисов госуслуг фиксируются на уровне пяти процентов и четырех процентов соответственно», — отметили в компании.

Аналитики также выяснили, что с утечками персональных данных сталкиваются 54 процента россиян, но половина из них не пользуется сервисами, позволяющими проверить сведения о себе на предмет компрометации. При этом две трети тех, кто все же делает это, находят свои данные в открытом доступе.

«За три года проведения исследования количество граждан, которые ничего не предпринимают в случае утечки, сократилось на 94 процента — с 51 процента в 2023 году до 3 процентов в 2025-м. Большинство старались ограничить последствия: 32 процента изменили или перестали использовать скомпрометированные данные, 26 процентов отказались от услуг компании, которая допустила утечку. Также по 17 процентов обратились в правоохранительные органы или отозвали согласие на обработку персональных данных, а пять процентов подали в суд», — отметили в компании.

Ранее россиянам раскрыли популярную мошенническую схему. Как сообщили в МВД страны, преступники стали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа.