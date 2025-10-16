Названы ответственные за атаки беспилотников на российские объекты ТЭК

СК возбудил дела против командующих силами БПЛА ВСУ Бровди и Бондаровича

Российские следователи установили ответственных за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам оперативного совещания в Мариуполе под руководством председателя ведомства Александр Бастрыкина.

СК вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых командующих Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича. Им вменяется совершение терактов. Следователи проводят мероприятия по установлению окончательного размера причиненного ущерба и выясняют личности остальных причастных из числа украинских военнослужащих.

СК заочно предъявил обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Артуру Артеменко.