Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 16 октября 2025Силовые структуры

Названы ответственные за атаки беспилотников на российские объекты ТЭК

СК возбудил дела против командующих силами БПЛА ВСУ Бровди и Бондаровича
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские следователи установили ответственных за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам оперативного совещания в Мариуполе под руководством председателя ведомства Александр Бастрыкина.

СК вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых командующих Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича. Им вменяется совершение терактов. Следователи проводят мероприятия по установлению окончательного размера причиненного ущерба и выясняют личности остальных причастных из числа украинских военнослужащих.

СК заочно предъявил обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Артуру Артеменко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости