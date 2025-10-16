Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:01, 16 октября 2025Моя страна

Неравнодушные россияне помогли уставшей многодетной женщине осуществить мечту

Россияне собрали деньги на отпуск не отдыхавшей годами многодетной женщине
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Многодетная 42-летняя Гюзель из Уфы, которая растит трех дочерей, младшей из которой всего три года, давно мечтала об отпуске, однако не могла поехать. Ее супруг уже несколько раз отправлялся отдыхать с друзьями, не брав супругу с собой. Тогда женщина решилась на спонтанный самостоятельный отпуск всего с парой сотен рублей в кармане, о чем рассказала в соцсетях. На ее историю обратило внимание издание KP.RU.

Из-за нехватки денег в первую ночь, как она оказалась в Сочи, россиянке пришлось ночевать на пляже. Об этом она решила снять видео, которое опубликовала в соцсетях. На него обратили внимание несколько миллионов человек, многие из которых не смогли остаться равнодушными к истории женщины, не отдыхавшей годами.

В последующих роликах она рассказала, что вместе с мужем уже 23 года, и в последние годы он не брал ее отдыхать, ссылаясь на то, что она должна смотреть за детьми. Это обижало женщину, она мечтала поехать в отпуск. В очередной раз, когда супруг оставил ее и уехал в путешествие сам, она не выдержала, собралась и улетела, оставив детей с бабушкой.

«На счету 650 рублей. Но я была счастлива, сидя в самолете. Я одна — без ребенка и мужа-эгоиста», — рассказала она.

Пользователи сети решили перевести женщине деньги, чтобы она отдохнула достойно. Россиянка не ожидала такой отдачи от незнакомых людей, но пообещала, что отдохнет «за каждую выгоревшую женщину».

Ранее сообщалось, что россиянин помог археологам найти древний могильник возрастом 5,5 тысячи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости