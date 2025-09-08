Из жизни
15:36, 8 сентября 2025Из жизни

Россиянин помог археологам найти древний могильник возрастом 5,5 тысячи лет

В Якутии обнаружили древний могильник возрастом 5,5 тысячи лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)

В Ой-Муран, Якутия, археологи нашли уникальный могильник каменного века возрастом около 5,5 тысячи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха.

Находку сделали благодаря жителю якутского села Едяй Александру Филиппову. Он случайно обнаружил человеческий череп: его выбили лошади из берега реки. Филиппов сообщил об этом знакомому археологу, и тот собрал рабочую группу для изучения древних останков.

Летом 2025 года археологи обнаружили у реки Лена скелет взрослого человека, рядом с которым лежали останки подростка. Они были расчленены. Вместе с ними были погребены луки с костяными накладками, составные ножи, каменный скребок и кремневые, сланцевые и халцедоновые наконечники стрел. Раньше такие наконечники находили в Центральной Якутии только поодиночке.

В процессе раскопок выяснилось, что рядом с парным погребением находится еще одна могила. В ней археологи обнаружили череп, предположительно, принадлежавший женщине. С ним был закопан лук с теми же накладками, что нашли в первом захоронении.

Ученые изучат ДНК найденных скелетов и выяснят, предками каких современных народов были люди, жившие на берегах Лены в период неолита. Исследование могильника продолжится.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Перу массовое захоронение людей, принесенных в жертву 2,4 тысячи лет назад. Предположительно, останки принадлежали местным жителям или жителям соседней долины.

    Все новости