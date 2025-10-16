Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

Транспортный налог увеличат в нескольких регионах из-за роста дохода населения

Губернаторы трех российских регионов — Новосибирской и Оренбургской областей и Красноярского края — внесли в парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога, пишут «Ведомости». Повышение налога власти обосновывают, в частности, значительным ростом среднедушевого дохода населения.

Говоря об Оренбургской области, в Приволжском федеральном округе там сейчас самые низкие ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно (0 рублей). В случае же принятия законопроекта, ставка налога по таким автомобилям составит 7 рублей. При этом глава региона пояснил, что деньги направят на дорожное строительство, капремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним.

В Новосибирской области за счет повышения планируют в следующем году собрать 219,6 миллиона рублей, в Красноярском крае — 334,8 миллиона. Оренбургская область намерена с 2027 года получать дополнительно по 534,8 миллиона рублей

Что касается Новосибирской области, налог хотят увеличить второй год подряд, при его расчете власти смотрят на стоимость половины бака бензина самого популярного в Новосибирске автомобиля Lada Granta. В июне рост стоимости бензина в годовом выражении достиг 10,9 процента. Законопроект губернатора Андрея Травникова предусматривает индексацию транспортного налога на уровне 110,9 процента. В то же время планируется расширение перечня налоговых льгот — например, для ветеранов спецоперации.

Наконец, повышение налога в Красноярском крае губернатор Михаил Котюков объясняет двукратным ростом среднедушевого дохода населения за последнее десятилетие, в то время как ставки пока остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.

Димитровский автомобильный мост через реку Обь в Новосибирске Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперты высказались о повышении ставок

По результатам минувшего года совокупные сборы транспортного налога во всех субъектах РФ превысили 215,5 миллиарда рублей, указал руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. По его словам, эта цифра не слишком значительна. Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский заметил, в свою очередь, что рост поступлений станет не слишком заметным.

Мы полагаем, что повышение ставок в конкретных субъектах не приведет к ухудшению собираемости данного вида налогов в силу отлаженного администрирования этих платежей Илья Цыпкин глава направления муниципальных рейтингов АКРА

Как указал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, повышение налога соизмеримо с инфляцией.

Высказывалась инициатива об отмене транспортного налога

Предложение было сделано лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Он пояснил, что сейчас одинаково платят и те, кто проводит целый день в поездках на авто, и те, кто выезжает на машине всего несколько раз в год. По мнению политика, люди должны платить за интенсивность использования автомобиля, но никак не за факт владения им, так как это «справедливый принцип».

Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев счел идею нереализуемой. Отмена транспортного налога станет ударом для региональных бюджетов, убежден он, — деньги от налогов направляют не только на ремонт и содержание дорог, но и на решение очень важных социальных задач. «Как предлагается рассчитывать интенсивность использования автомобиля? Если в Москве, например, все улицы напичканы камерами, то как быть с небольшими селами, улусами, хуторами или аулами?» — рассуждал парламентарий.